В Гостомеле пропавшими без вести считаются более 400 человек. Об этом сообщил глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко.
"Мы знаем о людях, что они убиты, есть подтверждение, фото- и видеофиксация, но мы до сих пор не можем их найти. Когда была связь, нам очевидцы смогли донести эту информацию, а сейчас мы до сих пор не можем их найти. Источнику информации удалось спастись", - рассказал Думенко.
Напомним, на днях весь мир облетели кадры из деоккупированных украинских городов под Киевом – Ирпеня, Бучи Гостомеля. Помимо масштабных разрушений и мародерства, все увидели зверства российских солдат. Они насиловали детей, пытали и расстреливали мирных безоружных людей.
После трагедии в Буче и других городах, которая потрясла весь мир, Евросоюз и Америка решили усилить санкции против страны-агрессора россии.
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