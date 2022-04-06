Как пишет Politeka.net, украинцы уже 42-е сутки защищают свою землю от российский оккупационных войск. Враг не только остановлен, но и отброшен назад во многих областях. А сегодня, шестого апреля, стало известно, что россияне обстреляли Северодонецк в Луганской области. Об этом сообщил глава региона Сергей Гайдай в своем тг-канале.

"Россияне обстреляли Северодонецк – пылают 10 многоэтажек, количество жертв устанавливается.

Артиллерийские обстрелы старых районов города российская армия произвела сегодня днем, 6 апреля", - написано было в публикации.

Также Гайдай отметил, что Лисичанск и Рубежное тоже сегодня были обстреляны россиянами.

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Также Politeka сообщала, что в Укрзализныци сделали заявление по поводу эвакуации жителей Донбасса

А еще Politeka писала, что жителей Луганщины просят уехать, срочное обращение главы ОВА Гайдая