Глава Украинской православной церкви митрополит Эпифаний побывал в освобожденной от российских оккупантов Буче и совершил Панихиду за погибшими украинцами. Своими впечатлениями и снимками глава УПЦ поделился на странице в Facebook.

"Сегодня в Буче шел дождь. Даже небо плачет... Слов недостает. Тело отказывается двигаться, глаза – видеть, а мозг – осознавать, что все это произошло. Осатаневшие палачи устроили ад на нашей земле. Рашисты наш живописный и до недавнего времени уютный край превратили в настоящую выжженную пустыню, где духовно мертвые изверги мордуют мирных украинцев, несмотря на то, дети это, беременные женщины или пожилые люди... Господи, Ты все видишь – как Праведный Судья соверши Свой Суд над немилосердными убийцами, над беззаконными!

Рядом с местным храмом святого апостола Андрея Первозванного совершил Панихиду за расстрелянными и замученными украинцами в городе Буча. Палачам, которые убивали наших сограждан снова напомню: за отнятую жизнь, за пролитую кровь, страдания и слезы каждый из них лично ответит перед Богом и получит обещанное Господом наказание в геенне огненной. А раньше этого – каждый, кого найдет человеческое правосудие, получит наказание и по законам цивилизованного мира.

С болью в сердце мы молимся о спокойствии душ всех невинно погибших в этой жестокой войне. Пусть Господь примет их души в Царстве Небесном, упокоит их среди праведников. Светлая им память и вечный покой", - написал Эпифаний.

Напомним, "Наши сердца открыты для всех": Эпифаний рассказал, сколько монастырей и общин присоединилось к ПЦУ.

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