В Волновахе Донецкой области россияне застрелили военного капеллана, игумена Православной Церкви Украины Платона (Моргунова). О трагедии сообщили в пресслужбе ПЦУ.
"С грустью узнали, что в Волновахе российские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова)", - говорится в сообщении.
Также в ПЦУ рассказали, что игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре города Киева, долгое время служил в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.
Царство Небесное, вечный покой отцу Платону, пусть с Богом почивает. Всегда в наших сердцах. Боль разрывает душу.
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