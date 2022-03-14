Игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре города Киева, долгое время служил в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

В Волновахе Донецкой области россияне застрелили военного капеллана, игумена Православной Церкви Украины Платона (Моргунова). О трагедии сообщили в пресслужбе ПЦУ.

"С грустью узнали, что в Волновахе российские захватчики убили военного капеллана, игумена Платона (Моргунова)", - говорится в сообщении.

Также в ПЦУ рассказали, что игумен Платон был пострижен в монахи в Свято-Феодосийском монастыре города Киева, долгое время служил в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре.

Царство Небесное, вечный покой отцу Платону, пусть с Богом почивает. Всегда в наших сердцах. Боль разрывает душу.

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