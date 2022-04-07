Два украинских гранда – единственные футбольные клубы, получившие спецразрешения Министерства молодежи и спорта Украины. Благодаря ему военнообязанные футболисты могут покинуть территорию Украины, несмотря на военное положение. Об этом сообщают спортивные издания.

Матчем с польской "Легией" киевское "Динамо" откроет серию благотворительных игр под лозунгом "Матч за Мир! Остановим Войну!". Поединок пройдет во вторник, 12 апреля, в Варшаве на Stadion Legii, начало – в 21:30 по киевскому времени.

В свою очередь "горняки" уже в Турции, Стамбуле. За серию товарищеских матчей с европейскими клубами "Шахтер" рассчитывает выручить несколько десятков миллионов евро. "Деньги пойдут на помощь переселенцам, детям, на помощь Украине", - говорит Степаненко.

Сами футболисты будут играть бесплатно. Первые матчи "горняки" проведут 13 и 19 апреля. Анонсированы встречи с Бешекташем и Фенербахче, Севильей, Хайдуком, ПСЖ, Лацио.

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