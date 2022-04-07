Чтобы не участвовать в войне против Украины, российские оккупанты готовы себя калечить. Об этом стало известно благодаря перехвату СБУ.
Так, оккупант в разговоре с матерью признался, что так называемая "спецоперация", превратилась в ад, и многие солдаты рф мечтают вернуться домой.
"У меня такие мысли, что, если пустят на второй круг, я себя просто по ноге пульну, чтобы она распухла и я ходить не мог", – пожаловался он.
В свою очередь мать оккупанта посоветовала сыну расторгнуть контракт сразу после возвращения домой, поскольку российское минобороны не выполнило ни одного из условий договора.
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Женщина также возмутилась, что ее сын продолжительное время находится в опасности.
"Им пофиг. Они – уроды. Путин – г…н к..ченный. Я его ненавижу. И Шойгу", – ответил ей сын.
"Как сказал классик, каждый народ имеет власть, которой заслуживает. А за развязанную войну в Украине будет наказан каждый виновный!", – заявили в СБУ.
Напомним, глава Луганщины рассказал, что в области ни одна больница не уцелела.
Как сообщала Politeka, "добровольцы" из Тувы собрались сражаться против ВСУ в калошах, фото.
Также Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе собиралсь штурмовать здание СБУ, переодевшись в форму Нацгвардии.