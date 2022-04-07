Как сказал известный классик, каждый народ имеет власть, которой заслуживает.

Чтобы не участвовать в войне против Украины, российские оккупанты готовы себя калечить. Об этом стало известно благодаря перехвату СБУ.

Так, оккупант в разговоре с матерью признался, что так называемая "спецоперация", превратилась в ад, и многие солдаты рф мечтают вернуться домой.

"У меня такие мысли, что, если пустят на второй круг, я себя просто по ноге пульну, чтобы она распухла и я ходить не мог", – пожаловался он.

В свою очередь мать оккупанта посоветовала сыну расторгнуть контракт сразу после возвращения домой, поскольку российское минобороны не выполнило ни одного из условий договора.

Женщина также возмутилась, что ее сын продолжительное время находится в опасности.

"Им пофиг. Они – уроды. Путин – г…н к..ченный. Я его ненавижу. И Шойгу", – ответил ей сын.

"Как сказал классик, каждый народ имеет власть, которой заслуживает. А за развязанную войну в Украине будет наказан каждый виновный!", – заявили в СБУ.

Напомним, глава Луганщины рассказал, что в области ни одна больница не уцелела.

Как сообщала Politeka, "добровольцы" из Тувы собрались сражаться против ВСУ в калошах, фото.

Также Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе собиралсь штурмовать здание СБУ, переодевшись в форму Нацгвардии.