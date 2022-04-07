Из-за того, что 24 февраля россия пошла войной на Украину, ряд стран ввели жесткие санкции против государства-агрессора, которые негативно повлияли на экономику.

До этого в рф уверяли россиян, что страна ничего фактически не потеряла. Но недавнее выступление премьер-министра рф Михаила Мишустина в Думе перед депутатами говорит об обратном. Видео доступно на YouTube-канале.

Мишустин признал, что в первую очередь из-за санкций пострадала экономика рф. Он добавил, что "недружественные страны" вернулись к типичной пиратской практике.

Премьер рф заявил, что заморозив активы рф, они фактически "ограбили" страну-агрессор.

Также якобы политика сказывается на глобальных компаниях, которые вкладывали миллиарды долларов и силы, а также время. Из-за этого прерываются логистические цепочки, останавливается импорт, приостановлено авиасообщение.

Напомним, украинские бойцы разгромили "особого зверя" оккупантов, фото.

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