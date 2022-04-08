В Днепропетровской области разоблачен священник Украинской православной церкви Московского патриархата на сотрудничестве с россией. Настоятелю храма уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

С 24 февраля, после вторжения оккупантов на территорию Украины, священник во время богослужений перед своей паствой и посетителями поддерживал позицию патриарха русской православной церкви Кирилла и действия оккупационных властей рф.

В частности он оправдывал военное вторжение агрессора в наше государство. Он говорил, что якобы мы все братья и должны их понять.

Также священнослужитель давал указания прихожанам, которые касались оказания помощи вооруженным силам страны-агрессора. Во время обыска у подозреваемого была обнаружена и изъята компьютерная техника и документация о поддержке рф.

Подозрение злоумышленнику вручено по факту пособничества в планировании, решении и ведении агрессивной войны и действий, направленных на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти (ч. 2 ст. 27 ч. 2. ст. 437, ч. 1 ст. 161 УК) Украины).

Напомним, украинцев предупреждают о новых фейках от русской пропаганды.

Как сообщала Politeka, оккупанты использовали несовершеннолетнего мальчика из Харькова для корректировки огня.

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