В Днепропетровской области разоблачен священник Украинской православной церкви Московского патриархата на сотрудничестве с россией. Настоятелю храма уже сообщили о подозрении.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.
С 24 февраля, после вторжения оккупантов на территорию Украины, священник во время богослужений перед своей паствой и посетителями поддерживал позицию патриарха русской православной церкви Кирилла и действия оккупационных властей рф.
В частности он оправдывал военное вторжение агрессора в наше государство. Он говорил, что якобы мы все братья и должны их понять.
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Также священнослужитель давал указания прихожанам, которые касались оказания помощи вооруженным силам страны-агрессора. Во время обыска у подозреваемого была обнаружена и изъята компьютерная техника и документация о поддержке рф.
Подозрение злоумышленнику вручено по факту пособничества в планировании, решении и ведении агрессивной войны и действий, направленных на разжигание национальной и религиозной вражды и ненависти (ч. 2 ст. 27 ч. 2. ст. 437, ч. 1 ст. 161 УК) Украины).
Напомним, украинцев предупреждают о новых фейках от русской пропаганды.
Как сообщала Politeka, оккупанты использовали несовершеннолетнего мальчика из Харькова для корректировки огня.
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