Під час брифінгу радник голови офісу президента Сергій Лещенко розповів про Нові фейки російської пропаганди.
Так, за словами Лещенка, спроби легалізувати окупацію Енергодара, виправдати різанину в Бучі і звинуватити Україну в пошкодженні цистерни з азотною кислотою в Рубіжному приведуть до нових провокацій.
Вже відомо, що самопроголошена адміністрація Енергодара, на чолі з Андрієм Шевчиком, «звільнила» всю виконавчу владу міста. Лещенко зазначив, що по поверненню контролю над містом всі колаборанти будуть покарані відповідно до українського законодавства.
За звірства в Бучі окупанти також дадуть відповідь неодмінно, в української влади вже є поіменний список військових злочинців.
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Ми також писали, щоб не брати участь у війні проти України, російські окупанти готові себе калічити. Про це стало відомо завдяки перехопленню СБУ.
Так, окупант у розмові з матір'ю зізнався, що так звана "спецоперація", перетворилася на пекло, і багато солдатів рф мріють повернутися додому.
"У мене такі думки, що, якщо пустять на друге коло, я себе просто по нозі пульну, щоб вона розпухла і я ходити не міг", – поскаржився він.
Нагадавши, очільник Луганщини розповів, що в області жодна лікарня не вціліла.
Як повідомляла Politeka, "добровольці" з Туви зібралися битися проти ЗСУ в калошах, фото.
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