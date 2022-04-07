Вже відомо, що самопроголошена адміністрація Енергодара, на чолі з Андрієм Шевчиком, «звільнила» всю виконавчу владу міста.

Під час брифінгу радник голови офісу президента Сергій Лещенко розповів про Нові фейки російської пропаганди.

Так, за словами Лещенка, спроби легалізувати окупацію Енергодара, виправдати різанину в Бучі і звинуватити Україну в пошкодженні цистерни з азотною кислотою в Рубіжному приведуть до нових провокацій.

Вже відомо, що самопроголошена адміністрація Енергодара, на чолі з Андрієм Шевчиком, «звільнила» всю виконавчу владу міста. Лещенко зазначив, що по поверненню контролю над містом всі колаборанти будуть покарані відповідно до українського законодавства.

За звірства в Бучі окупанти також дадуть відповідь неодмінно, в української влади вже є поіменний список військових злочинців.

Ми також писали, щоб не брати участь у війні проти України, російські окупанти готові себе калічити. Про це стало відомо завдяки перехопленню СБУ.

Так, окупант у розмові з матір'ю зізнався, що так звана "спецоперація", перетворилася на пекло, і багато солдатів рф мріють повернутися додому.

"У мене такі думки, що, якщо пустять на друге коло, я себе просто по нозі пульну, щоб вона розпухла і я ходити не міг", – поскаржився він.

Нагадавши, очільник Луганщини розповів, що в області жодна лікарня не вціліла.

Як повідомляла Politeka, "добровольці" з Туви зібралися битися проти ЗСУ в калошах, фото.

Також Politeka писала, що окупанти в Маріуполі збиралися штурмувати будівлю СБУ, переодягнувшись у форму Нацгвардії.