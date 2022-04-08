Интересное видео с подборкой одиозных заявлений российских «журналистов» и «экспертов» появилось в Телеграм-канале «Труха».
Как известно, телевидение остается одним из главных инструментов для манипуляции населением в россии. Одной из самых известных одиозных передач, посвященных нагнетанию истерии вокруг темы Украины, является ток-шоу «60 минут», которое ведет скандальная пропагандистка Ольга Скабеева.
С начала войны ведущая и гости передачи не прекращая обсуждали войну в Украине, называя ее «спецоперацией», согласно российским «методичкам». При этом высказывания присутствующих по мере продвижения «операции» становятся все менее радостными и все более осторожными.
Так, в первые дни войны «эксперты» фантазировали о полном контроле над юго-востоком Украины, установлении границы «по Днепру, а может быть и западнее», а также о смене руководства нашей страны, которое невозможно без взятия Киева. Также они утверждали, что никакой паузы в «спецоперации» быть не может.
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Однако, уже к концу марта от таких высказываний не осталось и следа.
«Мы и так собирались провести перегруппировку. Она требуется для завершения самой главной битвы на востоке», - заявил один из участников программы после отвода российских войск с Киевского и Черниговского направлений.
Также в начале войны россияне предполагали, что смогут ее завершить до 2 марта.
«На сопротивление ВСУ осталось максимум несколько суток», - утверждала Скабеева еще в феврале.
Позже пропагандистке пришлось снова «переобуваться».
«На самом деле…Крупнейшее европейское государство. Месяц «спецоперации». Захватить страну так быстро разумеется невозможно», - заявила «журналистка» уже 28 марта.
Напомним, украинский священник призвал помогать армии рф.
Как сообщала Politeka, пропагандисты в панике уже бегут из России.
Также Politeka писала, что украинцев предупреждают о новых фейках от русской пропаганды.