Российские пропагандисты на протяжении войны постепенно меняют свою риторику в адрес Украины по мере появления новых успехов ВСУ.

Интересное видео с подборкой одиозных заявлений российских «журналистов» и «экспертов» появилось в Телеграм-канале «Труха».

Как известно, телевидение остается одним из главных инструментов для манипуляции населением в россии. Одной из самых известных одиозных передач, посвященных нагнетанию истерии вокруг темы Украины, является ток-шоу «60 минут», которое ведет скандальная пропагандистка Ольга Скабеева.

С начала войны ведущая и гости передачи не прекращая обсуждали войну в Украине, называя ее «спецоперацией», согласно российским «методичкам». При этом высказывания присутствующих по мере продвижения «операции» становятся все менее радостными и все более осторожными.

Так, в первые дни войны «эксперты» фантазировали о полном контроле над юго-востоком Украины, установлении границы «по Днепру, а может быть и западнее», а также о смене руководства нашей страны, которое невозможно без взятия Киева. Также они утверждали, что никакой паузы в «спецоперации» быть не может.

Однако, уже к концу марта от таких высказываний не осталось и следа.

«Мы и так собирались провести перегруппировку. Она требуется для завершения самой главной битвы на востоке», - заявил один из участников программы после отвода российских войск с Киевского и Черниговского направлений.

Также в начале войны россияне предполагали, что смогут ее завершить до 2 марта.

«На сопротивление ВСУ осталось максимум несколько суток», - утверждала Скабеева еще в феврале.

Позже пропагандистке пришлось снова «переобуваться».

«На самом деле…Крупнейшее европейское государство. Месяц «спецоперации». Захватить страну так быстро разумеется невозможно», - заявила «журналистка» уже 28 марта.

Напомним, украинский священник призвал помогать армии рф.

Как сообщала Politeka, пропагандисты в панике уже бегут из России.

Также Politeka писала, что украинцев предупреждают о новых фейках от русской пропаганды.