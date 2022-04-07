Уже известно, что самопровозглашенная администрация Энергодара, во главе с Андреем Шевчиком, «уволила» всю исполнительную власть города.

Во время брифинга советник главы Офиса президента Сергей Лещенко рассказал о новых фейках российской пропаганды.

Так, по словам Лещенко, попытки легализовать оккупацию Энергодара, оправдать резню в Буче и обвинить Украину в повреждении цистерны с азотной кислотой в Рубежном приведут к новым провокациям.

Уже известно, что самопровозглашенная администрация Энергодара, во главе с Андреем Шевчиком, «уволила» всю исполнительную власть города. Лещенко отметил, что по возвращению контроля над городом все коллаборанты будут наказаны в соответствии с украинским законодательством.

За зверства в Буче оккупанты также ответят непременно, у украинских властей уже есть поименный список военных преступников.

Мы также писали, чтобы не участвовать в войне против Украины, российские оккупанты готовы себя калечить. Об этом стало известно благодаря перехвату СБУ.

Так, оккупант в разговоре с матерью признался, что так называемая "спецоперация", превратилась в ад, и многие солдаты рф мечтают вернуться домой.

"У меня такие мысли, что, если пустят на второй круг, я себя просто по ноге пульну, чтобы она распухла и я ходить не мог", – пожаловался он.

Напомним, глава Луганщины рассказал, что в области ни одна больница не уцелела.

Как сообщала Politeka, "добровольцы" из Тувы собрались сражаться против ВСУ в калошах, фото.

Также Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе собиралсь штурмовать здание СБУ, переодевшись в форму Нацгвардии.