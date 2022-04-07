Во время брифинга советник главы Офиса президента Сергей Лещенко рассказал о новых фейках российской пропаганды.
Так, по словам Лещенко, попытки легализовать оккупацию Энергодара, оправдать резню в Буче и обвинить Украину в повреждении цистерны с азотной кислотой в Рубежном приведут к новым провокациям.
Уже известно, что самопровозглашенная администрация Энергодара, во главе с Андреем Шевчиком, «уволила» всю исполнительную власть города. Лещенко отметил, что по возвращению контроля над городом все коллаборанты будут наказаны в соответствии с украинским законодательством.
За зверства в Буче оккупанты также ответят непременно, у украинских властей уже есть поименный список военных преступников.
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Мы также писали, чтобы не участвовать в войне против Украины, российские оккупанты готовы себя калечить. Об этом стало известно благодаря перехвату СБУ.
Так, оккупант в разговоре с матерью признался, что так называемая "спецоперация", превратилась в ад, и многие солдаты рф мечтают вернуться домой.
"У меня такие мысли, что, если пустят на второй круг, я себя просто по ноге пульну, чтобы она распухла и я ходить не мог", – пожаловался он.
Напомним, глава Луганщины рассказал, что в области ни одна больница не уцелела.
Как сообщала Politeka, "добровольцы" из Тувы собрались сражаться против ВСУ в калошах, фото.
Также Politeka писала, что оккупанты в Мариуполе собиралсь штурмовать здание СБУ, переодевшись в форму Нацгвардии.