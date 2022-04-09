Первая леди Украины рассказала, когда впервые с начала полномасштабного российского вторжения дала волю эмоциям. Жена Владимира Зеленского дала интервью американскому VOGUE, украинская версия вышла на VOGUE.ua.

С первых дней войны Елена Зеленская держалась максимально собранной.

"На эмоции времени не оставалось. Надо было заботиться о детях, их эмоциональном состоянии прежде всего. Поэтому я пыталась быть уверенной, энергичной, даже улыбалась, объясняя им, почему надо спускаться в подвал, почему нельзя включать свет", - отметила она.

Однако, где-то через неделю после начала войны произошел очень эмоционально непростой момент.

"...когда я не видела близких, друзей - только узнавала по телефону, кто где, жив ли. В один миг я поняла, что не знаю, увижу ли их еще когда — нибудь снова-тех, кого люблю, своих! Это наверное был первый раз, когда я заплакала, впервые дала волю эмоциям. Не выдержала", - поделилась Елена Зеленская.

Первая леди добавила, что гордится тем, как ведут себя сейчас ее друзья.

«Я навсегда запомню всех своих знакомых и друзей, мужчин и парней в военной форме. Навсегда запомню, какие смелые у меня подруги! На что они — такие хрупкие и элегантные в мирное время-способны, когда вокруг война! Их истории вдохновляют меня. Я так горжусь ими. И мечтаю увидеть их снова", - рассказала Зеленская.

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