Про це у своєму новому відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський. Глава держави розповів, що зараз окупанти продовжують нарощувати військову силу для того, щоб «реалізувати свої хворі амбіції на Донбасі». При цьому Зеленський заявив, що Україна, в свою чергу, готується до подальшого скорочення російської військової сили.

Президент зазначив, що тактика російських військових останнім часом змінилася: тепер вони намагаються прибирати з вулиць і підвалів на захопленій території тіла вбитих українців. Ймовірно, їх злякав масштабний міжнародний резонанс, викликаний жахливими кадрами зі звільненої після окупації Бучі.

Великий акцент у своєму виступі Зеленський зробив на санкціях західних країн щодо Росії. Він зазначив, що 6 квітня для путінського режиму ввели нові обмеження: блокуються інвестиції в рф, використовуються обмеження проти декількох системних банків, додаються персональні санкції і не тільки.

Проте Зеленський продовжує наполягати на більш жорстких заходах.

"Якщо не буде дійсно болючого пакету санкцій проти Росії і якщо не буде реально необхідного нам постачання зброєю, щодо якого ми зверталися багато разів, то Росія буде розглядати це як дозвіл. Як дозвіл йти далі", - підкреслив Зеленський.

Президент України закликав західні країни повністю заблокувати російську банківську систему від міжнародних фінансів, а також відмовитися від російської нафти.

Нагадаємо, президент Зеленський звернувся до політиків Ірландії.

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