Перша леді України Олена Зеленська зазначила, що вже більше місяця її сім’я фігурує в російських «списках на знищення» і це нагадує страшний сон, від якого хочеться прокинутися. Про це вона розповіла в інтерв’ю німецькому виданню Zeit.

«Те, що мене та мою сім'ю тепер переслідують, схоже на низькопробний бойовик. Але потім я згадую, що було скоєно окупантами, скільки було вбито беззахисних дітей, знищено цілих сімей, розстріляно беззбройних українців. Росіяни хочуть чинити тиск на мого чоловіка, погрожуючи його родині. Це реалістичний план, тому у нас є дуже сильна охорона», — сказала Зеленська.

"Жахливо розмовляти з дітьми не про подорожі, Тікток або домашні завдання, а про бомби, ракети і свободу. Страшно, що діти сьогодні змушені прокидатися під виття сирен і ховатися в бункерах. Проте потрібно пояснювати дітям, що відбувається", - додала дружина президента.

Старша дочка Зеленського сама знаходить всю інформацію про війну, а молодший син малює війну. Перша леді мріє, щоб її діти знову повернулися до звичайного життя, але також її дивує, як вони трималися в перші дні вторгнення.

"Вони діяли організовано і дисципліновано. Не ставили зайвих питань і все робили швидко. Їм не заважало те, що їм доводилося спати в одязі кілька днів поспіль. Однієї ночі я так втомилася, що я міцно заснула і не почула повітряну тривогу. Мій син мене абсолютно спокійно розбудив і сказав: "Мамо, нам знову треба в підвал. Підводься. Пізніше поспиш", - розповіла Зеленська.

Мужність у першу леді вселяє, за її словами, те саме, що допомагає і мільйонам українців: «віра в нашу армію та в нашу перемогу, надія на вільне та блискуче майбутнє, а також любов до України».

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