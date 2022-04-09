Первая леди Украины рассказала, как ее жизнь изменилась из-за полномасштабной войны, которую начала Россия на территории Украины. Жена Владимира Зеленского дала интервью американскому VOGUE, украинская версия вышла на VOGUE.ua.

Елена Зеленская отметила, что несмотря на все предупреждения до конца не верила, что полномасштабная война возможна.

"Я проснулась от странных глухих звуков. Где - то между четвертой и пятой утра. Не сразу даже поняла, что это взрывы... Мужа рядом в постели не было. Я встала-и увидела его: он был уже одет, в костюме, как обычно (это в последний раз он надел костюм и белую рубашку, с тех пор всегда в «военке»). «Началось», — все, что сказал», - поделилась первая леди.

Сейчас президент и его семья живут отдельно и не имеют возможности видеться.

«В первые дни я надеялась, что нам можно будет остаться всем вместе. Но офис президента превратился в военный объект. Президент с командой там и работают, и живут. Поэтому нам с детьми было приказано переместиться в безопасное место. Если в Украине вообще возможно сейчас найти абсолютное безопасное место ... с тех пор мы общаемся с Владимиром только телефонно», - рассказала жена президента Украины.

Елена Зеленская добавила, что сейчас ее жизнь очень похожа на жизнь многих украинок.

"Я сейчас живу так же, как другие украинцы и украинки. У всех нас одно большое желание — увидеть мир. И я, как каждая мать и жена, постоянно переживаю за своего мужа и делаю все, чтобы мои дети были в безопасности», - сказала первая леди.

Напомним, Зеленская рассказала о преследовании: «семья фигурирует в российских списках на уничтожение»

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