Новые данные по российскому вторжению по состоянию на утро 9 апреля сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Российская Федерация продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины. Оккупанты продолжают осуществлять подготовку к наступлению на востоке нашего Государства с целью установления полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей.

На Волынском направлении изменений в положении и действиях противника не произошло.

На Полесском направлении враг активных действий не проводил. Отдельные подразделения, которые были выведены с территории Украины, продолжают находиться на территории Республики Беларусь. По имеющейся информации, с целью перегруппировки войск, враг осуществляет перемещение подразделений из состава 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа и 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил российской федерации в Белгородскую и Воронежскую области.

На Северском направлении враг завершает проведение перегруппировки сил и восстановления боеспособности подразделений Центрального военного округа в Брянской и Курской областях, а также перемещение отдельных подразделений из состава 41-й общевойсковой армии и 90-й танковой дивизии на территорию Донецкой и Луганской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает интенсивные обстрелы и частичное блокирование города Харькова. Усиливает ведение радиоэлектронной разведки. На территории Белгородской области оккупанты развернули полевые лагеря для подразделений, которые перемещены из других операционных районов.

На Изюмском направлении противник вел наступление в направлении населенных пунктов Бражковка и Сулиговка, успеха не имел.

На Донецком направлении враг продолжает штурмовые действия. Основные усилия сосредоточивает на взятии под контроль населенных пунктов Рубежное, Нижнее, Попасная и Новобахмутівка и установлении полного контроля над городом Мариуполь.

На Южнобугском направлении противник усилил ведение разведки. Проводил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Марьянское, Нововоронцовка, Новогригорьевка и Шевченково. Продолжает наносить ракетные удары по населенным пунктам Одесской области с территории Крымского полуострова.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбито семь атак врага, уничтожено девять танков, семь единиц бронированной и пять единиц автомобильной техники противника.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено четыре воздушные цели: два вертолета, один БПЛА и одну крылатую ракету. Информация уточняется.

https://www.youtube.com/watch?v=9HVJfWxRla8

Напомним, захватчики заканчивают подготовку к масштабной битве за Донбасс.

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Кроме того Politeka.net писала, что Алексей Арестович оценил угрозу повторного наступления на Киев.