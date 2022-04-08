Радник глави офісу Президента Олексій Арестович висловився щодо можливості повторної атаки на столицю з боку російських окупантів. Свою думку він висловив в ефірі національного телемарафону.
За його словами, спроба взяти Київ вдруге є божевільним планом, який повністю нездійсненний. Військ на таке завдання у них немає, а якщо спробувати зробити це з наявних сил, то це знищить російську армію.
"Спроба взяти Київ вдруге-це божевільні плани, які нездійсненні. Більш ідіотської військової стратегії, ніж взяти з кров'ю позиції, ледве-ледве їх утримати, бути викинутими звідси військовим шляхом і знову намагатися брати, коли для цього потрібна угруповання мінімум таке ж... А де його взяти - незрозуміло... І ті, на кого ти нападаєш, набагато краще готові до оборони... Ну, це чисте безумство", - зазначив Арестович.
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На думку Арестовича, якщо президент росії володимир путін віддасть такий наказ, то "вони закінчаться набагато раніше, ніж встигнуть дійти до Києва".
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