Генеральный штаб ВСУ сообщил о потерях России в войне по состоянию на утро 9 апреля.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составили:
личного состава около 19100 человек,
танков ‒ 705 ед,
боевых бронированных машин - 1895 ЕД,
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артиллерийских систем – 335 ед,
РСЗО – 108 ЕД,
средств ПВО-55 ЕД,
самолетов-151 ЕД,
вертолетов – 136 ед,
автомобильной техники – 1363 ед,
кораблей /катеров – 7 ед,
цистерн с ГСМ-76,
БПЛА оперативно-тактического уровня-112,
специальной техники – 25,
пусковых установок ОТРК / ТРК – 4.
В Генштабе отметили, что данные уточняются, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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