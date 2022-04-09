Генеральный штаб ВСУ сообщил о потерях России в войне по состоянию на утро 9 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 09.04 ориентировочно составили:

личного состава около 19100 человек,

танков ‒ 705 ед,

боевых бронированных машин - 1895 ЕД,

артиллерийских систем – 335 ед,

РСЗО – 108 ЕД,

средств ПВО-55 ЕД,

самолетов-151 ЕД,

вертолетов – 136 ед,

автомобильной техники – 1363 ед,

кораблей /катеров – 7 ед,

цистерн с ГСМ-76,

БПЛА оперативно-тактического уровня-112,

специальной техники – 25,

пусковых установок ОТРК / ТРК – 4.

В Генштабе отметили, что данные уточняются, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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