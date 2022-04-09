В Мелитополе оккупанты уже предлагают мужчинам пополнить ряды росармии. Об этом рассказал мэр города Иван Федоров.

По его словам, на въезде в город на блокпостах российские оккупанты заставляют мужчин раздеваться и предлагают им вступить в ряды росармии.

Аналогичные предложения озвучивают военные рф мужчинам и в Геническе. А в самом Мелитополе, по словам мэра Ивана Федорова, в коллаборацию с оккупантами вступили отдельные старшие по домам. Они сдают военно-гражданской администрации списки квартир в которых проживают мужчины.

Ранее сообщалось, что мэр Мелитополя рассказал, что в городе продолжают похищать людей. По его словам, уже более 100 мелитопольцев были похищены орками. "Сегодня сложная ситуация с похищением жителей города. Уже похищают преподавателей нашего педагогического университета. Всего более 100 человек уже", – рассказал Иван Федоров.

Кроме того, на своей странице в Facebook Иван Федоров сообщил, что российские войска украли весь гуманитарный конвой для Мелитополя. По словам мэра города, груз был украден вместе с фурами, которые его доставляли.

Напомним, Более 19 тысяч оккупантов и более 700 танков: Генштаб обнародовал новые данные о потерях России.

Как сообщала Politeka, Оккупанты обстреляли ракетами курорт на Полтавщине: есть пострадавшие и значительные разрушения.