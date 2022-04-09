Сумской области нужна стена на границе с россией. Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, угроза со стороны границы с рф остается серьезной, поэтому он считает, что есть необходимость создания физической стены в рамках государственной границы Украины.

"Угроза остается достаточно серьезной. Нам необходимо строить линию Маннергейма, укреплять границу. Я остаюсь поклонником того, что должна быть физическая стена, которая будет непроходимой. То есть такой набор технических сооружений, чтобы невозможно было сюда зайти. Также должна быть серьезная система противовоздушной обороны. Мы не можем быть уверены, что это не повторится снова", - сказал Живицкий.

Отметим, что Сумская область наравне с Черниговской и Киевской стали первыми, кто принял удар российских оккупантов 24 февраля. Сейчас территорию этих областей удалось освободить от захватчиков, продолжаются работы по возобновлению населенных пунктов.

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