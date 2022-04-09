После удара по вокзалу вместо Краматорска эвакуации будет с трех других станций

Вокзал Краматорска приостанавливает работу из-за повреждений после ракетного удара российской армии, эвакуационные поезда будут забирать людей из Славянска, Покровска, а также со станции Новозолотаревка. Об этом сообщили в Укрзализныци.

"Вокзал Краматорска приостанавливает работу из-за повреждений, но эвакуация продолжится из Славянска и Покровска в Донецкой области, а также со станции Новозолотаревка в Луганской области. Полное расписание эвакуационных рейсов опубликуем отдельными сообщениями".

Учитывая рост количества атак по гражданским объектам, в частности вокзалам, будут дополнительно усилены меры по недопущению скоплений людей вокруг вокзалов, разделению потоков пассажиров и т.д.

Поскольку обстрелы становятся все более интенсивными, Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации направляют максимум усилий на эвакуацию граждан, прежде всего детей, женщин, пожилых людей, лиц с инвалидностью.

Напомним, утром 8 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Во время прилета на площади и перронах вокзала находились около 4 тысяч людей. В результате трагедии погибли уже 52 человека, среди которых около 5 детей, еще около сотни тяжело ранены. Циничность этой трагедии еще и в том, что оккупанты точно знали, что на вокзале тысячи людей, которые ожидали эвакуационных поездов.

Напомним, Создание сухопутного коридора: британская разведка сообщила о коварных планах оккупантов на юге и востоке Украины.

Как сообщала Politeka, "Повреждены больницы и жилые дома": войска рф нанесли 50 ударов по Харьковщине.

Также Politeka писала, что В Пентагоне подтвердили, что ракетный удар по вокзалу в Краматорске нанесла россия.