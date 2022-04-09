Россия продолжает наносить удары по украинским мирным жителям, как, например, по погибшим в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске. Об этом сообщили в Минобороны Британии.

По данным разведки, российские операции сосредоточены на Донбассе, Мариуполе и Николаеве, военно-морские силы рф продолжают пуски крылатых ракет по территории Украины. Ожидается увеличение активности российской авиации на юге и востоке Украины.

Российские амбиции по созданию сухопутного коридора между Крымом и Донбассом по-прежнему наталкиваются на сопротивление Украины.

Ранее сообщалось, что в Минобороны США подтвердили, что именно россия нанесла ракетный удар по людям на вокзале в Краматорске. Для россиян эта железная дорога станет стратегическим объектом во время наступления на город. Пентагон также считает, что Россия задействует 18-ю мотострелковую дивизию ВС РФ для наступления на Краматорск, сформированную в 2021 году. Дивизия состоит из трех мотопехотных полков, а также бронетанкового полка.

Напомним, Ракетный удар по краматорскому вокзалу: Лещенко разложил по полочкам ложь российских пропагандистов.

Как сообщала Politeka, Ракетный обстрел Краматорска: число жертв возросло, глава Донеччины сообщил новые данные.

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