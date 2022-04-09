Появились кадры с последствиями попадания российского снаряда в жилой дом на севере Харькова 9 апреля. На месте взрыва образовалась воронка глубиной около пяти метров, сообщает Общественное.

В одном из подъездов разрушено перекрытие между всеми этажами — квартиры обрушились внутрь.

По предварительной информации, погибших нет. Спасатели нашли и вытащили из-под завалов семерых человек, которые не получили значительных травм, сообщили в пресс-службе ГСЧС региона.

Очевидцы рассказали, что видели снаряды, которые падали с неба на парашютах. Такими же боеприпасами российские военные уже бомбили этот район накануне — тогда были повреждены десятки частных жилых домов, разрушены несколько гаражей. Такие фугасы могут сбрасывать ракеты систем "Смерч", подтвердили саперы, осматривавшие место падения снарядов.

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