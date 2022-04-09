Міф про те, що руські своїх не покидають, остаточно зруйновано.

У Вільхівці Харківського району бійці 92 бригади знайшли яму з трупами російських військових. Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Міф про те, що руські своїх не покидають, остаточно зруйновано. При зачистці н. п. Вільхівка, що під Харковом, бійцями 92 омбр виявлено братську могилу окупантів», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 30 березня воїнами 92-ї механізованої бригади ЗСУ та добровольчими загонами під Харковом були знищені дві батальйонні тактичні групи 138-ї мотострілецької бригади та зведена батальйонна тактична група 59-го танкового полку ЗС рф. Захоплено їхні штаби та вся документація. Понад 60 військовослужбовців цих частин здалися в полон.

Зазначимо, за даними Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 9 квітня втрати окупантів склали приблизно 19100 осіб.

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