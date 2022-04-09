Міноборони РФ в черговий раз зганьбилося після звинувачень СБУ в можливих провокаціях. Справа в тому, що Ігор Конашенков на брифінгу Міноборони РФ звинуватив СБУ в планованої провокації на хімічному заводі під Харковом.

Однак є одне»але". Справа в тому, що заводу Хімпром під Харковом не існує вже 10 років. Підприємство-банкрут, і цехи його підірвані.

«За підтвердженою інформацією, в місті Первомайський Харківської області українськими спецслужбами готується велика провокація з використанням отруйних речовин. На території виробничого об'єднання "Хімпром" співробітниками СБУ заміновано сховище зі 120 тоннами хлору. Дане сховище планується підірвати для звинувачення Збройних сил Росії в нібито хімічної катастрофи, що спричинила загибель місцевих жителів», — заявив на брифінгу представник Міноборони рф генерал-майор Ігор Конашенков.

Як видно на кадрах, завод не тільки давно закритий, але і фактично зруйнований: будівлі цехів знесені, а залізничні колії до них розібрані.

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