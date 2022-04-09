При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

На Луганщине, возле Рубежного, девятого апреля оккупанты снова попали в цистерну с азотной кислотой. Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай на странице в Телеграм-канале.

«Вновь химическая атака… Возле Рубежного орки снова попали в цистерну с азотной кислотой… Срочно! Не выходите из укрытий! Если Вы в помещении – закройте двери и окна!

Действие на человека: азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые» - информирует граждан Гайдай.

Также граждан просят подготовить защитные маски для лица, смоченные содовым раствором. При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения.

Несколько дней назад была совершена первая атака. Также появились подробности о попадании в цистерну с азотом.

«Эта жидкость достаточно токсична и мы не знаем куда пойдёт это токсическое облако. Следим за ветром и ждем дождя». Отметим, что ветер сейчас дует в сторону РФ и так россияне могут ощутить на себе деяния своей армии, но по пути очень много украинских сел и городов» - говорит Гайдай в обращении.

Напомним, жены оккупантов начали считать, сколько получат компенсации с похоронками

А еще Politeka писала, что Зеленский заявил о подготовке решающего боя, и от чего будет зависеть победа

Также Politeka сообщала, что в ООН рассказали, сколько миллионов украинцев покинули свои дома