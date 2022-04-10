Появилась обновленная информация относительно общих боевых потерь российских оккупантов, которые вторглись в Украину. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в воскресенье, 10 апреля.
Так, потери противника ориентировочно составили:
- личного состава-около 19 300 человек,
- танков ‒ 722 ед,
- боевых бронированных машин-1 911 ЕД,
- артиллерийских систем – 342 ед,
- РСЗО ‒ 108 ЕД,
- средства ПВО-55 ЕД,
- самолетов-152 ЕД,
- вертолетов – 137 ед,
- автомобильной техники ‒ 1 384 ед,
- корабли/ катера ‒ 7 ед,
- цистерн с ГСМ-76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня-112.
- Специальная техника-25.
- Пусковые установки ОТРК / ТРК ‒ 4.
Отмечается, что данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Также Генштаб показал кадры уничтожения боевой техники оккупантов украинскими военными.
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