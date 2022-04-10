Российские оккупанты продолжают гибнуть в бесславной и бесцельной для них войне.

Появилась обновленная информация относительно общих боевых потерь российских оккупантов, которые вторглись в Украину. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в воскресенье, 10 апреля.

Так, потери противника ориентировочно составили:

личного состава-около 19 300 человек,

танков ‒ 722 ед,

боевых бронированных машин-1 911 ЕД,

артиллерийских систем – 342 ед,

РСЗО ‒ 108 ЕД,

средства ПВО-55 ЕД,

самолетов-152 ЕД,

вертолетов – 137 ед,

автомобильной техники ‒ 1 384 ед,

корабли/ катера ‒ 7 ед,

цистерн с ГСМ-76,

БПЛА оперативно-тактического уровня-112.

Специальная техника-25.

Пусковые установки ОТРК / ТРК ‒ 4.

Отмечается, что данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Также Генштаб показал кадры уничтожения боевой техники оккупантов украинскими военными.

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