Появилась обновленная информация относительно общих боевых потерь российских оккупантов, которые вторглись в Украину. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в воскресенье, 10 апреля.

Так, потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава-около 19 300 человек,
  • танков ‒ 722 ед,
  • боевых бронированных машин-1 911 ЕД,
  • артиллерийских систем – 342 ед,
  • РСЗО ‒ 108 ЕД,
  • средства ПВО-55 ЕД,
  • самолетов-152 ЕД,
  • вертолетов – 137 ед,
  • автомобильной техники ‒ 1 384 ед,
  • корабли/ катера ‒ 7 ед,
  • цистерн с ГСМ-76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня-112.
  • Специальная техника-25.
  • Пусковые установки ОТРК / ТРК ‒ 4.

Отмечается, что данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Также Генштаб показал кадры уничтожения боевой техники оккупантов украинскими военными.

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