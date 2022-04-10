Оккупанты несут большие потери, поэтому чтобы пополнить подразделения, воевать массово отправляют жителей оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай в интервью УП и Главное управление разведки Минобороны.

«Из многих источников у нас есть информация, что реально не осталось мужчин на улицах. Вообще. Часть уже схватили, часть прячется, чтобы не идти на войну с Украину, ибо они видят, сколько Камазов трупов привозят. Их реально КАМАЗами вывозят. Каждая атака каждую ночь на нашей позиции – это 20-30-40 трупов. Там ужасная ситуация", - отметил Гайдай.

Он добавил, что сейчас в ОРДЛО продолжается вторая волна мобилизации, где они готовы забирать даже студентов последних курсов.

"Реально, у них так и построено наступление. Сначала пушечное мясо-свежемобилизованные, которые ничего не понимают в военном деле. Вторым эшелоном идут "ЛНРовцы" и кадыровцы. Третьими, так сказать, на лошадях в парадной форме, уже идут российские солдаты», - рассказал Гайдай.

По данным разведки, РФ мобилизует из ОРДЛО лиц, которые вообще не подлежат призыву. В первую очередь это касается сотрудников «стратегических предприятий», которым до сих пор гарантировали «бронь». Отправляют воевать и лиц с инвалидностью. Об этом свидетельствуют документы, которые были найдены среди бумаг уничтоженного подразделения так называемой «армии ДНР».

Кроме того, чтобы повысить «эффективность» мобилизационных мероприятий, сотрудникам автоинспекции «ЛНВ» предоставили право выдавать повестки на стационарных постах ГАИ. На трассе Алчевск-Белое работает несколько мобильных бригад, которые останавливают транспорт на дороге и выписывают повестки мужчинам, которые находятся в автомобилях.

Сотрудники райвоенкоматов «ЛНВ» и военная полиция РФ проводят поквартирные обходы в поисках мужчин призывного возраста (18-65).

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