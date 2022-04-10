Снаряды на парашютах, о которых сообщал мэр Харькова – это кассетные боеприпасы 9М55К1, по данным СМИ.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что войска России начали сбрасывать на город новый тип бомб. Об этом он рассказал в специальном каждодневном обращении к горожанам.

Новый тип бомб опасен тем, что их спускают на парашютах. По словам Терехова, при обнаружении следует быть осторожными, он просит горожан сразу звонить на 101.

За полтора месяца войны российскими войсками в Харькове уничтожено 1716 жилых домов. Тем не менее, даже в сложной ситуации харковчане выходят на работу, убирают и устраивают целые субботники.

Издание Defense Express отмечает, что снаряды на парашютах, о которых сообщал мэр Харькова – это кассетные боеприпасы 9М55К1. Их может запускать реактивная система залпового огня Смерч. Такие суб-боеприпасы очень опасны, поскольку могут наводиться на цель, пока падают.

В ОРДЛО продолжается вторая волна мобилизации, где они готовы забирать даже студентов последних курсов.

"Реально, у них так и построено наступление. Сначала пушечное мясо-свежемобилизованные, которые ничего не понимают в военном деле. Вторым эшелоном идут "ЛНРовцы" и кадыровцы. Третьими, так сказать, на лошадях в парадной форме, уже идут российские солдаты», - рассказал Гайдай.

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