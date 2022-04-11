Военное противостояние России против Украины может продлиться еще больше десяти лет.

Такое предположение в беседе с юристом и правозащитником Марком Фейгиным высказал советник главы ОП Алексей Арестович.

Так, по словам Арестовича, эта война не последняя и Украину ждет судьба Израиля.

«Эта война не последняя с российской федерацией. Как Израиль и арабы прошли пять крупных войн между собой, пока поняли, что эти методы не действуют и надо переходить к другим. Так будет примерно и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений до 2035-2032 года нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а, возможно, пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет», – заявил Арестович.

В результате «уцелеют» только самые стойкие.

«Тот, кто к этому не готов, кто кричит: «А как же жить и растить детей?», вам нужна какая-то другая страна. Здесь новый Израиль, только пострашнее», - предупредил Арестович, добавив, что свою семью он из Украины увозить не собирается.

«Мои все здесь и будут здесь. А кто не готов: есть теплая Испания, есть много разных стране, езжайте туда», - жестко высказался Арестович, заверив, что Украина превращается в «гигантскую Запорожскую Сечь».

Напомним, ранее Арестович заявил, что оккупантов ждет "большой сюрприз" на востоке Украины.

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