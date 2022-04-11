Війська ЗСУ не зможуть пройти степ під ударами з Ростова і Криму, щоб деблокувати Маріуполь.

Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович.

За його словами, в даний час деблокувати Маріуполь неможливо, проте полегшити і зняти облогу можна непрямим шляхом.

Так, за його словами, постачання російських військ під Маріуполем переривалося пошкодженням залізниці Крим - Мелітополь. Крім того, наносилися удари по порту Бердянська.

Також Арестович повідомив, що в Маріуполь літали вертольоти ЗСУ, які вивозили поранених і доставляли боєприпаси та обладнання, однак після того, як один з вертольотів був збитий, а бійці потрапили в полон – маршрут став нереалізований.

За словами радника глави ОП, українське командування і військові роблять все можливе, зокрема в Запорізькій області, щоб частина військ, які могли піти на Маріуполь, пішли на фланг в Запорізьку область.

Додамо, що також Арестович запевнив, що на російських окупантів чекає «великий сюрприз» на сході.

"Рівно по лінії від Харкова до Маріуполя десять днів поспіль дощі. Причому 50 мм. опадів. Це означає, що окопи по коліно, повністю розмочені поля, неможливість або обмежені дії авіації», — сказав він.

За його словами, російсько-терористичні війська змушені наступати вздовж доріг.

Нагадаємо, Віталій Кім повідомив, що окупанти масово відмовляються їхати в Україну.

Також повідомлялося, що війська рф накопичують сили - ніяких затишшя і стабілізації немає.

Крім того Politeka.net писала, що бійців ЗСУ посилять необхідною зброєю.