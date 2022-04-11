Действия россии – не только необходимость в живой силе, есть и другая цель, которую они преследуют.

Российские оккупанты пытаются восполнить потери живой силы. Они продолжают принудительную "мобилизацию" мужчин на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Кроме того, он опубликовал скриншот из соцсетей, на которых жители ОРДЛО рассказывают о принудительной "мобилизации" и о том, как людей ловят по улицам и магазинам. Мобилизованных из ОРДЛО без всякого обучения и сожаления отправляют на убой.

Людей в буквальном смысле собирают по улицам, садят в транспорт и увозят в неизвестном направлении. Захватчики из рф таким образом не только используют немотивированных и неопытных людей в войне как живой щит, но и уничтожают людей на Донбассе.

"Действия россии – не только необходимость в живой силе. В первую очередь, они это делают для того, чтоб уничтожить всё на территории Украины, особенно людей. Донбасс тоже. Главная их цель – уничтожение. Любыми методами", – написал Гончаренко.

Напомним, миф о том, что россияне своих не бросают, окончательно разрушен.

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