Деякі з окупантів побоялися невідомого і страшного пристрою - і по-своєму його застосовували.

Деякі російські окупанти, які перебували в Чернігівській області вперше в житті побачили унітази. Вони ніяк не могли зрозуміти, як це – ходити в туалет прямо в будинку, а не на вулиці.

Про це розповіли місцеві жителі, які перебували під окупацією.

Вони розпитували людей, що це за диво таке, а потім забрали унітази з собою, коли бігли від ЗСУ до Білорусі.

"Вони унітази забирали. Унітази! Заходить в будинок - і каже: "А що це таке?". А йому хтось каже:"унітаз". "А що це таке?", Це ці вузькоокі довбні... Запитує, навіщо воно. Йому кажуть, що ми в туалет ходимо. "У кімнаті - в туалет?". Так ось це забрав, може, поставить в кімнаті - і будуть ходити", - розповідає одна бабуся і додає, що окупанти навіть не розуміють - для унітазів потрібна каналізація.

Деякі з окупантів побоялися невідомого і страшного пристрою - і по-своєму його застосовували.

"У Ягідному, розповідали, вони на унітаз ставили мисочку - і "ходили". А потім виносили. Це ж взагалі!" - зі сміхом розповідає інша жінка.

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