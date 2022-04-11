В Украину прибыли французские жандармы, стало известно, что они будут делать.

11 апреля в Украину прибыл отряд технических и научных жандармов из Франции – они будут заниматься расследованием военных преступлений российских оккупантов в Киевской области. Об этом сообщил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в Twitter.

"С гордостью приветствуем во Львове отряд технических и научных жандармов, прибывших на помощь своим украинским собратьям в расследовании военных преступлений, совершенных вокруг Киева. Франция – первая, кто оказывает такую ​​помощь", - рассказал Этьен де Понсен.

Посол также выложил фото группы жандармов и добавил, что уже 12 апреля они будут на работе в Киевской области.

Ранее мы сообщали, что сейчас происходит под Киевом. Так, жителей столичного региона предупредили о новых правилах. В Киевской области вводят длительный комендантский час, который будет с 21:00 9 апреля до 6:00 10 апреля, также вокруг столицы устанавливают оборонительные рубежи. Об этом сообщил председатель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире телемарафона.

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