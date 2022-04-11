Россияне не умеют и не могут достойно воевать, а вся их "доблесть" исчерпывается грабежами, убийствами и изнасилованиями.

Российские оккупанты в период оккупации Черниговщины не только мародерили, пытали и убивали украинцев. Также они массово сжигали трупы своих солдат. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВС Украины.

По словам генерал-майора Виктора Николюка, участвовавшего в обороне Чернигова, сейчас украинские воины находят не так много тел убитых оккупантов. Ведь на Черниговщину были привезены мобильные крематории.

"Находим мы их трупы. Но немного. Потому что, как нам рассказывают местные, в ближних селах были мобильные крематории, которые работали. То есть они сжигали своих погибших. Уже в дальнейшем, во время бегства панического. Кого они не успевали, тех мы находим. Есть такие факты", - отметил Николюк.

Он назвал путинское войско "второй после племен армией мира" - потому, что россияне не умеют и не могут достойно воевать, а вся их "доблесть" исчерпывается грабежами, убийствами и изнасилованиями беззащитных мирных жителей.

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