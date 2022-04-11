Оккупанты взяли в плен моряков грузового судна Smarta на территории Мариупольского морского торгового порта. Об этом в своем Facebook сообщила омбудсмен по правам человека Людмила Денисова.

"По предварительным данным их могли вывезти в оккупированный Донецк. 18 человек являются гражданами Украины, 1 – гражданин Египта. Связи с экипажем и женой капитана нет. Перед захватом моряков русские войска обстреливали судно", - рассказала Денисова.

По ее словам, сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и далее следовал в Турцию. Однако из-за активной российской военной агрессии он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным к 18-му причалу Мариупольского порта.

"Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантировано статьей 2 Протокола N4 к Конвенции", - рассказала Людмила Денисова.

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