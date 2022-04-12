Почти месяц прожила под российской оккупацией 70-летняя жительница Ирпеня. После освобождения украинскими защитниками она рассказала о пережитом. Ее историей поделилась американская журналистка Лорел Чёр в своем блоге.
Волонтеры дали ей свежеиспеченный хлеб. Она поднесла батон к лицу и глубоко вдохнула, улыбаясь от аромата. Лида живет сама.
"После того, как Россия начала вторжение в Украину, дети приехали за ней на авто, но были вынуждены развернуться, когда российские солдаты обстреляли их. Ее дети возвращались пешком; Лида настаивала на том, чтобы остаться", – говорится в сообщении.
Она делилась припасами с другими соседями, которые также не смогли уехать из-за оккупации. По ее словам, ходить на улице было слишком опасно, поэтому они проделали дыры в своих заборах.
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"Обязательно пишите правду. Не жалейте этого монстра путина. Он думал, что мы сдадимся, но мы никогда не сдадимся", — добавила женщина, заканчивая свой рассказ.
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Как Politeka писала, что атаки врага на Донбассе обернулись провалом.