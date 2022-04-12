Від Іраку рф почала отримувати для війни в Україні контрабандну зброю. Про це повідомили у виданні
"Друга армія" світу змушена просити допомогу в Іраку після зустрічі з ЗСУ. Зокрема, в ЗМІ повідомляють, що РПГ і протитанкові ракети, а також реактивні системи залпового вогню бразильської розробки були відправлені в РФ з Іраку «після невдалої кампанії Москви в Україні в березні».
Про законність поставок нічого не відомо, санкціями також забороняється постачати рф зброю.
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Правоохоронці завадили вивести з України вісім російських вантажних суден і два танкери, які знаходилися в акваторії порту Одеської області на профілактичних ремонтних роботах. Кораблі були задіяні в логістичних операціях рф в акваторії Чорного моря і Дунаю.
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