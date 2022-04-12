Повідомляється, що армія рф незаконно отримує всіляку зброю для вторгнення на наші землі.

Від Іраку рф почала отримувати для війни в Україні контрабандну зброю. Про це повідомили у виданні The Guardian .

"Друга армія" світу змушена просити допомогу в Іраку після зустрічі з ЗСУ. Зокрема, в ЗМІ повідомляють, що РПГ і протитанкові ракети, а також реактивні системи залпового вогню бразильської розробки були відправлені в РФ з Іраку «після невдалої кампанії Москви в Україні в березні».

Про законність поставок нічого не відомо, санкціями також забороняється постачати рф зброю.

Ми так само повідомляли, десять вилучених кораблів країни-агресора працюватимуть в інтересах економіки нашої держави та Збройних сил України.

Правоохоронці завадили вивести з України вісім російських вантажних суден і два танкери, які знаходилися в акваторії порту Одеської області на профілактичних ремонтних роботах. Кораблі були задіяні в логістичних операціях рф в акваторії Чорного моря і Дунаю.

Ми писали, "Ми повинні врятувати Одесу": Зеленський зробив тривожну заяву, розкривши плани окупантів.

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