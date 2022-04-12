Жители пострадавших в результате боев населенных пунктов Киевской области смогут вернуться в свои дома приблизительно в конце мая.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил председатель Киевской ОВА Александр Павлюк.

Восстановить электроснабжение в регионе планируют до 31 мая. В 85 населенных пунктах по-прежнему нет газа - его подачу также постепенно возобновляют.

Павлюк также в очередной раз заверил, что возвращаться в Ирпень, Бучу, Гостомель и другие населенные пункты очень опасно – много мин и боеприпасов, разминирование продолжается.

При этом Павлюк также уточнил, что полное разминирование территории будет длиться год.

"Мы не рекомендуем на данный момент возвращаться людям в деокупированные районы. В первую очередь, это минная опасность, оставленная оккупантами: минные поля, минные ловушки, боеприпасы, которые не разорвались", - рассказал он.

Также глава Киевской ОВА не исключил, что враг попытается вернуться.

«При повторном наступлении не так-то просто будет эвакуироваться», - предупредил Павлюк.

Добавим, к настоящему моменту в Киевской области уже подтверждена гибель более 1200 человек, однако эта цифра неокончательная и будет расти. Сотни человек считаются пропавшими без вести.

Тем временем столица Украины уже начала оживать. Несмотря на призывы Кличко не спешить с возвращением в столицу, на въездах в город – многокилометровые пробки.

Напомним, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.

Также сообщалось, что, по словам Михаила Подоляка, мир является свидетелем "фантастически бессмысленного политико-информационное самоубийства" россиян.

Кроме того Politeka.net писала, что жительница Ирпеня рассказала, как пережила месяц оккупации.