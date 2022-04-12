Солдати рф двічі приходили до неї додому, шукали їжу і ліки. Звуки вибухів були постійними.

Майже місяць прожила під російською окупацією 70-річна жителька Ірпеня. Після звільнення українськими захисниками вона розповіла про пережите. Її історією поділилась американська журналістка Лорел Чер у своєму блозі.

Волонтери дали їй свіжоспечений хліб. Вона піднесла батон до обличчя і глибоко вдихнула, посміхаючись від аромату. Ліда живе сама.

"Після того, як Росія почала вторгнення в Україну, діти приїхали за нею на авто, але були змушені розвернутися, коли російські солдати обстріляли їх. Її діти поверталися пішки; Ліда наполягала на тому, щоб залишитися", – йдеться в повідомленні.

Вона ділилася припасами з іншими сусідами, які також не змогли виїхати через окупацію. За її словами, ходити на вулиці було занадто небезпечно, тому вони зробили дірки в своїх парканах.

Солдати рф двічі приходили до неї додому, шукали їжу і ліки. Звуки вибухів були постійними.

"Обов'язково пишіть правду. Не шкодуйте цього монстра путіна. Він думав, що ми здамося, але ми ніколи не здамося", — додала жінка, закінчуючи свою розповідь.

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