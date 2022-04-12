Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь і українських захисників.

Лідер "Азова" Андрій Білецький повідомив, що в результаті застосування хімічної зброї російською армією постраждали три його бійці. Про це він розповів у спеціальному зверненні, представленому в Телеграм-каналі.

Так, за словами Білецького, постраждалих троє, вони мають чіткі ознаки отруєння бойовими хімічними речовинами.

"Якщо говорити про практичну сторону удару хімічною зброєю по «Азовсталі», то вона невелика. Три людини, бійці - "азовці", мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими отруйними хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків

Хімічна атака по Маріуполю означає Тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь і українських захисників. І їм нічого не залишається, як використовувати заборонену зброю", - заявив Білецький.

Заступник Міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону також висловилася з приводу того, що сталося:

"Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що це. Можемо про попередні дані говорити, є припущення, що це скоріше фосфорні боєприпаси, можливо, були. Остаточна офіційна інформація буде пізніше".

Увечері в понеділок, 11 квітня, російські війська атакували Маріуполь отруйною речовиною невідомого походження. Про це повідомили в телеграм-каналі полку "Азов".

Повідомляється, що речовину скинули з безпілотника. Люди задихаються. У постраждалих спостерігається вестибуло-атактичний синдром-люди втрачають рівновагу, не можуть ходити.

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