Во время оккупации Бучи российские солдаты держали в одном из подвалов около 25 женщин и девушек в возрасте от 14 до 24 лет и регулярно насиловали. Об этом сказала уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова в комментарии BBC.
По словам Денисовой, девять из них теперь беременны. Омбудсмен сообщила, что россияне проявляли ненависть и жестокость по отношению к украинкам.
Она также добавила, что российские солдаты сказали своим жертвам, что "изнасилуют их так, что они не захотят больше иметь сексуального контакта ни с одним мужчиной, чтобы им не хотелось рожать украинских детей".
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Денисова также отметила, что женщины сообщают о сексуальном насилии на горячие линии или боты в Telegram. Однако оценить масштабы сексуальных преступлений сейчас невозможно, поскольку все не готовы рассказать об этом.
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