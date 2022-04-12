Во временно оккупированных районах Запорожской области российские захватчики начали "охоту" на мужчин призывного возраста. Они проводят рейды и принудительно отправляют их в военкоматы.

Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

Также оккупанты пытаются психологически влиять на мирных жителей. Для этого они распространяют информационные бюллетени и создают паблики в Telegram с фейковой информацией о ходе боевых действий.

Также рашисты навязывают гражданам Украины оформление социальных выплат, в том числе российские пенсии.

Во временно оккупированных населенных пунктах действуют мобильные патрули и посты, созданные из мобилизованных жителей временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Кроме того, из числа украинских полицейских оккупанты создают отряды так называемой "народной милиции". Для этого они запугивают и давят на их близких и семьи.

В Мелитопольском районе захватчики терроризируют местных жителей. Они рассказывают, что враги проводят обыски в жилищах людей, в частности, ищут оружие, документы, запасы продовольствия, а также пытаются получить информацию о воинах АТО/ООС, военнослужащих Вооруженных сил Украины и правоохранителях.

Ситуация в Энергодаре также сложна. Оккупационные власти города проводят репрессии такие же, какие использовали на Донбассе в 2014-2015 годах. Они также распространяют фейки о том, что украинские защитники якобы разбиты российскими войсками.

Хотя сами в это время пытаются окопаться и закрепиться на окраинах города.

Напомним, "вторая армия" мира начала пополнять запасы через Ирак после встречи с ВСУ.

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