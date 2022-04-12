Массовые захоронения, мобильные крематории и вывоз тел, об этом рассказал мэр Мариуполя, а также назвал три циничных плана оккупантов в отношении погибших горожан. Об этом мэр рассказал в интервью Наташе Влащенко на YouTube-канале Украина 24.
Мэр Мариуполя рассказал, что первым планом стала идея хоронить тела наших граждан в братских могилах, второй план – подогнать мобильный крематорий.
«Они в виде фур стоят, там такая труба, в которую они складывать планируют и сжигать эти тела, прятать свои циничные преступления. И третий план, говорят, в Харцызске есть большой крематорий, хотят туда вывозить и там сжигать тела», – рассказал Вадим Бойченко.
Тела украинцев уже вывозят с улиц города на специальные склады-накопители.
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Он добавил, что после 21 марта, когда захоронили официально 5 тысяч тел убитых мирных жителей, то под завалами и на улицах находились тысячи тел украинцев, которые сейчас оккупанты зачистили.
Мы писали, 93-тя ОМБр «Холодный Яр» опубликовала новые кадры с места жгучей «встречи» с оккупантами.
"Вторая в мире" армия продолжает понемногу заканчиваться, а 93 бригада Холодний Яр продолжает ей в этом помогать. Все российские нарративы про "силу в правде" и "своих не бросаем", которыми они годами кормят свое население, на поверку оказываются "липой" и подделкой", - прокомментировали в бригаде результаты атаки, в которой враг понес потери.
Добавим, стало известно количество пострадавших в результате возможной химатаки оккупантов на Мариуполь.
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