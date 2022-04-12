Химическая атака по Мариуполю означает только одно: россияне не могут взять Мариуполь и украинских защитников.

Лидер «Азова» Андрей Белецкий сообщил, что в результате применения химического оружия российской армией пострадали три его бойца. Об этом он рассказал в специальном обращении, представленном в Телеграм-канале.

Так, по словам Белецкого, пострадавших трое, они имеют четкие признаки отравления боевыми химическими веществами.

«Если говорить о практической стороне удара химическим оружием по «Азовстали», то оно невелико. Три человека, бойцы – «азовцы», имеют четко выраженные признаки отравления боевыми ядовитыми химическими веществами, но без катастрофических последствий

Химическая атака по Мариуполю означает только одно: россияне не могут взять Мариуполь и украинских защитников. И им ничего не остается, как использовать запрещенное оружие», – заявил Белецкий.

Заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона также высказалась по поводу случившегося:

«По состоянию на сейчас мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что это. Можем о предварительных данных говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы, возможно, были. Окончательная официальная информация будет позже».

Вечером в понедельник, 11 апреля, русские войска атаковали Мариуполь ядовитым веществом неизвестного происхождения. Об этом сообщили в телеграмм-канале полка "Азов".

Сообщается, что вещество сбросили с беспилотника. Люди задыхаются. У пострадавших наблюдается вестибуло-атактический синдром – люди теряют равновесие, не могут ходить.

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