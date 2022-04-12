Российский президент владимир путин переселяет украинцев с временно оккупированных территорий в Сибирь и за Полярный круг. 100 тысяч человек уже оказались за тысячи километров от своих домов. Об этом сообщает издание-расследователь The Independent.
По данным официальных документов, на которое ссылается издание, кремль издал приказ о переселении 95 739 жителей Донецкой и Луганской областей за 5500 миль (свыше 8850 км) от их домов.
"В указе отмечалось, что "с учетом ситуации, сложившейся в Украине", российская федерация "согласовывает распределение" граждан в "субъектов российской федерации" и просила власти "обеспечить прием" 95 739 человек", - цитирует издание.
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Указано, что в кремле запланировали отправку 11 398 человек в Сибирь, 7 218 людей на Дальний Восток и 7 023 - на Северный Кавказ, включая другие регионы, такие как Чечня, Ингушетия и Дагестан.
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