Россия вслед за депортацией начала паспортизацию. Страна-агрессор выдала на своей территории принудительно вывезенным украинцам уже 12 тысяч паспортов.

Российский президент владимир путин переселяет украинцев с временно оккупированных территорий в Сибирь и за Полярный круг. 100 тысяч человек уже оказались за тысячи километров от своих домов. Об этом сообщает издание-расследователь The Independent.

По данным официальных документов, на которое ссылается издание, кремль издал приказ о переселении 95 739 жителей Донецкой и Луганской областей за 5500 миль (свыше 8850 км) от их домов.

"В указе отмечалось, что "с учетом ситуации, сложившейся в Украине", российская федерация "согласовывает распределение" граждан в "субъектов российской федерации" и просила власти "обеспечить прием" 95 739 человек", - цитирует издание.

Указано, что в кремле запланировали отправку 11 398 человек в Сибирь, 7 218 людей на Дальний Восток и 7 023 - на Северный Кавказ, включая другие регионы, такие как Чечня, Ингушетия и Дагестан.

Напомним, бойцы ВСУ показали результат новой успешной атаки.

Также Politeka писала, что захватчики начали "охоту" на украинских мужчин в Запорожской области.

Как Politeka писала, что оккупанты превратили жизнь 25 девушек из Бучи в ад.