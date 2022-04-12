У тимчасово окупованих районах Запорізької області російські загарбники почали "полювання" на чоловіків призовного віку. Вони проводять рейди і примусово відправляють їх у військкомати.

Про це повідомила прес-служба Запорізької обласної Військової адміністрації.

Також окупанти намагаються психологічно впливати на мирних жителів. Для цього вони поширюють інформаційні бюлетені і створюють пабліки в Telegram з фейковою інформацією про хід бойових дій.

Також рашисти нав'язують громадянам України оформлення соціальних виплат, у тому числі російські пенсії.

В тимчасово окупованих населених пунктах діють мобільні патрулі та пости, створені з мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

Крім того, з числа українських поліцейських окупанти створюють загони так званої "народної міліції". Для цього вони залякують і тиснуть на їх близьких і сім'ї.

У Мелітопольському районі загарбники тероризують місцевих жителів. Вони розповідають, що вороги проводять обшуки в оселях людей, зокрема, шукають зброю, документи, запаси продовольства, а також намагаються отримати інформацію про воїнів АТО/ООС, військовослужбовців Збройних сил України та правоохоронців.

Ситуація в Енергодарі також складна. Окупаційна влада міста проводить репресії такі ж, які використовували на Донбасі в 2014-2015 роках. Вони також поширюють фейки про те, що українські захисники нібито розбиті російськими військами.

Хоча самі в цей час намагаються окопатися і закріпитися на околицях міста.

Нагадаємо, "друга армія" світу почала поповнювати запаси через Ірак після зустрічі з ЗСУ

Також Politeka писала, що у Дніпрі хочуть позбутися російського минулого.

Як Politeka писала, що у росіян відібрали десять кораблів, фото.