Все признаки свидетельствуют о вступлении во второй этап войны на территории Украины. В НАТО предрекают новые жертвы среди мирного украинского населения. Об этом сообщил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, цитирует издание Digi24.

Он добавил, что главное противостояние оккупантов и ВСУ будет продолжаться на востоке и на юге.

"Все указывает на то, что нас ждет скорое вступление во второй этап этой войны. Очень кровавый. Мы вступаем во второй этап, более сложный, отличный по характеру от первого, на гораздо более широкой территории, как на востоке, на Донбассе, так и на юге, в сторону Крыма и Мариуполя", - сказал Джоанэ.

Джоанэ не исключил того, что будут многочисленные жертвы среди мирного населения. Поэтому страны НАТО продолжают снабжать Украину оружием, чтобы та смогла противостоять на поле боя. При этом в НАТО не видят перспектив скорого завершения войны в Украине.

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