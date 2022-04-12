Количество жертв может превысить и 20 тысяч, поскольку за недели атак пострадавших мариупольцев было очень много.

Как пишет Politeka.net, с начала полномасштабной войны в Мариуполе из-за обстрелов войсками РФ погибли не менее 10 тысяч мирных жителей. Об этом Associated Press заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в специальном интервью.

По словам Бойченко, количество жертв может превысить и 20 тысяч, поскольку за недели атак тела мариупольцев уже «устилают улицы ковром». Бойченко добавил, что у него имеется данные сразу с нескольких источников, ему действительно подтвердили также факт сжигания погибших украинцев.

Оккупанты начали массово сжигать тела погибших наших граждан в специальных перевозных крематориях, чтобы замести следы.

"Приехали мобильные крематории в виде грузовиков: открываешь, а внутри труба и эти тела сжигают", - сказал он.

Президент Владимир Зеленский рассказал об одном из россиян, у которого поднялась рука тронуть младенца.

"И даже младенец! Об этом просто страшно говорить. Но это правда, это было. Установлена даже личность, этот российский вояка Бычков. Из Пскова.

Вот такой российский военный. "Защитник" детей. Вот такая "спецоперация", которую спланировали в Москве. Вот такова история борьбы за "русский мир". Вот с таким теперь будет ассоциироваться русская армия, русские десантники. Из Пскова", - сказал Зеленский.

Напомним, оккупанты применили фосфорные бомбы против мирного поселка

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