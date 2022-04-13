Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, по имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.

Кроме того на Северском направлении не исключается нахождение в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания сил ВСУ.

Также в Генштабе подчеркивают, что враг не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях. Активно ведет воздушную разведку.

Добавим, что тем временем стало известно, что Байден впервые назвал геноцидом действия Путина в Украине

"Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак, все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и осуществит ли геноцид за полмира", – заявил президент США.

При этом, ранее Байден не называл то, что происходит в Украине геноцидом, поскольку его помощники и советники заявляли, что они «не видели, чтобы уровень систематического лишения жизни украинского народа поднялся до уровня геноцида».

Напомним, в Сети опубликовали кадры с места трагедии на Киевщине, где оккупанты расстреляли семью с малышом.

Также сообщалось, что родные захватчиков ждут их домой с "трофеями".

Кроме того Politeka.net писала, что бойцы ВСУ нещадно разносят позиции врага.